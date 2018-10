"Osmose": L'informatisation pour améliorer le parcours des personnes en situation de handicap

A la Réunion, 5,6% de la population est en situation de handicap (soit 47 381 personnes au 31 décembre 2016). Un chiffre en augmentation de 9% par rapport à l’année précédente. Parmi ces personnes en situation de handicap, environ 5% sont orientées vers des structures médicosociales.



Le projet OSMOSE (Orientation et Suivi en Structure MédicO-SocialE), lancé par l’ARS en collaboration avec le Département, vise à faire évoluer l’organisation et la coordination de tous les acteurs impliqués dans l’orientation des usagers en situation de handicap. Une démarche qui consiste en une informatisation du suivi des orientations des personnes en situation de handicap à la Réunion, depuis la notification envoyée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), jusqu’à l’entrée en établissement ou service médico-social (ESMS).



Formations aux changements de pratique



Ce nouveau système ambitionne ainsi d'assurer meilleur suivi des décisions d’orientations des personnes en situation de handicap en leur proposant une offre médico-sociale mieux adaptée, de mettre en place un outil communicant entre les systèmes d’information des MDPH (Maisons Départementales de Personnes Handicapées) et celui des établissements ou service médico-social, mais aussi de faciliter les parcours des personnes en situation de handicap.



Tout au long de la mise en œuvre du projet, les différents acteurs ont été impliqués dans la construction et l‘élaboration du Système d’Information OSMOSE, et ont été formés, de septembre à octobre 2018, aux changements de pratique.



Le projet OSMOSE est actuellement en phase de mise en œuvre sur le territoire réunionnais et sera lancé sur le territoire mahorais en 2019, après la prise en compte des spécificités du département et en collaboration avec les partenaires locaux.