A la Une . Oscars 2022 : L'acteur Will Smith frappe Chris Rock sur scène

On aurait pu croire à un moment scénarisé. Mais lorsque l'Américain Will Smith s'est avancé à grands pas vers l'humoriste, c'est pour lui asséner une gifle magistrale au sujet d'une blague sur la calvitie de son épouse, qu'il n'a pas du tout appréciée. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 09:11

Moment choc à Los Angeles, lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars 2022, l'équivalent aux Etats-Unis de celle des Césars dans l'Hexagone. Alors que l'humoriste Chris Rock assurait un moment d'animation de la soirée qui consacre le cinéma, Will Smith, assis au premier rang du public, est monté précipitamment sur scène, s'est dirigé vers le présentateur et lui a asséné une gifle magistrale avant de retourner s'assoir sans un mot.



Chris Rock, sidéré, a tenté tant bien que mal d'assurer sa prestation. La blague concernait l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Celle-ci souffre de calvitie et le trait d'humour visait sa coiffure du soir. L'incident, qui aurait pu paraître scénarisé, a jeté un froid dans le public. Sur la vidéo qui a immortalisé la scène, le son est coupé après le coup mais certains observateurs ont indiqué que Will Smith aurait lancé à son opposant : "Garde le nom de ma femme en dehors de ta p.... de bouche". Il a par ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans "La méthode Williams".

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

— Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022