Orne: Un détenu radicalisé agresse deux surveillants au couteau

Ce mardi matin, un détenu de la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) a agressé deux surveillants avec un couteau en céramique. Une attaque perpétrée au sein de l’unité de vie familiale (UVF) où se trouvait sa femme.



L’un des agents a été grièvement atteint. Les deux victimes ont été hospitalisées, mais leur pronostic vital n’est pas engagé.



Alors que le prisonnier s'est retranché dans l'unité avec son épouse, le RAID et les équipes régionales d’intervention et de sécurité sont mobilisés. Le parquet anti-terroriste a été saisi.



Selon un communiqué du ministère de la justice, l'individu de 27 ans a été condamné à trente ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivi de mort et vol avec arme. Le suspect a en outre été condamné à un an d’emprisonnement pour apologie publique d’acte de terrorisme.