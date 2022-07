A la Une . Origine du Covid-19 : deux études en arrivent à la même conclusion

​Le débat agite le monde scientifique depuis 2020 et le début de la pandémie. Le mystère de l'origine du Coronavirus n’en est peut-être plus un puisque deux nouvelles études publiées dans la prestigieuse revue Science concluent que le Covid-19 a bien commencé sur le marché de la ville de Wuhan. Par LG - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 14:54

Alors que des scientifiques avaient signé une lettre en 2021 appelant l’Organisation mondiale de la santé à considérer sérieusement l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan, cette piste semble se refermer au fur et à mesure que de nouvelles études livrent leur conclusion.





La première de ces deux nouvelles études est une analyse de la répartition géographique des premiers cas détectés. Ainsi, en décembre 2019, les 155 premiers cas identifiés se concentraient chez des habitants autour du marché.



La seconde est une analyse génomique du virus des premiers cas. Elle montre qu'il est très peu probable que le virus ait largement circulé chez les humains avant novembre 2019.



Les chercheurs ont également analysé des échantillons prélevés sur le marché en janvier 2020, par exemple sur une cage ou des charriots.

