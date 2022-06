Communiqué Origine : Le nouveau magazine culturel de La Réunion

Un nouveau magazine culturel et religieux, baptisé Origine, sort ce mercredi à La Réunion. Par N.P - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 16:14

A partir du mercredi 8 juin 2022, un nouveau magazine culturel et religieux verra le jour à La Réunion. Intitulé Origine : histoires, cultures et spiritualités réunionnaises, ce trimestriel d’une quarantaine de pages mettra en avant la diversité culturelle et religieuse de l’île à travers différents thèmes. Il sera alors disponible dans plus de 60 points presse répartis sur toute l’île, ainsi que sur commande via le site web du magazine. Une version numérique sera aussi accessible en ligne.



Origine est un magazine qui s’adresse à toutes personnes curieuses de découvrir les différentes histoires, cultures, croyances et pratiques religieuses des nombreuses communautés vivant à La Réunion. Ainsi, ce magazine ne s’adresse pas seulement aux voyageurs venus découvrir l’île intense durant quelques semaines, mais aussi aux réunionnais qui ont envie de mieux connaître leur propre histoire.



De nombreuses interventions d’historien(ne)s, de personnalité(e)s religieuses, d’artistes mais aussi de réunionnais et de réunionnaises vivant au quotidien cette diversité culturelle viendront enrichir ce magazine. Quoi de mieux en effet que de laisser la parole aux principaux acteurs concernés par le sujet de la diversité culturelle à La Réunion.



Habitant La Réunion depuis près de deux ans maintenant, mon rôle en tant que rédacteur de ce nouveau magazine n’est pas d’enseigner une quelconque science en tant que spécialiste, mais plutôt de partager mon expérience en tant que métropolitain fraîchement arrivé et découvrant avec émerveillement la culture créole. Touché dès mon arrivée sur l’île par cette diversité culturelle et religieuse, ainsi que par ce vivre-ensemble si spécifique à La Réunion, je souhaite à travers ce magazine faire découvrir à un plus grand nombre de personnes cette richesse réunionnaise. Pour cela, un site internet (www.origine-magazine.com) et une page Facebook (Origine Magazine – La Réunion) ont aussi été créés et permettront de compléter le magazine par du contenu (montages vidéo, reportages…) qui ne pourra pas apparaître dans la revue.



Âgé aujourd’hui de 29 ans et diplômé d’un master en communication, je souhaite donc à travers ce magazine mettre toute mon énergie et mes compétences au service de la société réunionnaise. Cela en retour de ce que cette dernière a pu m’offrir depuis mon arrivée sur l’île et continue de m’offrir encore aujourd’hui.



Yanis Belaziz

Directeur de publication du magazine Origine