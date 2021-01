A la Une . Originaire de La Réunion, Gilbert Manciet, sous-préfet de Morlaix, de retour dans l'île auprès de Jacques Billant

Un sous-préfet originaire de La Réunion fait son retour au bercail. L'actuel sous-préfet de Morlaix, Gilbert Manciet, a été nommé ce mardi 5 janvier 2021 par décret du Président de la République sous-préfet chargé de mission à la relance auprès du préfet de La Réunion, Jacques Billant. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 09:36 | Lu 416 fois



Un sous-préfet originaire de La Réunion pour Morlaix

Gilbert Manciet avait entamé sa carrière comme officier dans l'armée de terre. Il occupera par la suite les fonctions de secrétaire général de la sous-préfecture de Mulhouse, et de chef du service interministériel de défense et de protection civile au cabinet du préfet de Maine-et-Loire.



Né en 1966, à Saint-Pierre, Gilbert Manciet occupait son poste de sous-préfet dans le Finistère depuis mars 2019, un poste qu'il avait déjà occupé entre 2015 et 2017 dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre.



