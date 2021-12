Orientations budgétaires de La Possession : "Nous regrettons le peu d'ambition affiché pour 2022"

Concernant le rapport social unique, nous apprenons que la municipalité a dépensé prés de 250 000 euros dans la prévention, la sécurité et l'amélioration de travail des agents alors qu'aucun agent n'a suivi les formations liées à la prévention. Force est de constater que cette politique préventive n'est pas viable. Ainsi, nous proposons plutôt à la municipalité de rediriger ce budget de 250 000 euros vers la complémentaire santé des agents. Un rapide calcul nous permet d'avancer le chiffre de 300 euros par agent et par an, qui serait alloué à cette complémentaire santé dont le financement sera, pour rappel, en partie obligatoire de la part des collectivités d'ici quelque temps. Cette somme sera un complément de pouvoir d'achat non négligeable pour les agents de la collectivité.



Concernant, les orientations budgétaires, nous regrettons le peu d'ambition affichée pour 2022. Concernant le projet de bassin de baignade, nous rappelons que le lieu où il se situe n'est pas approprié : entre l'un des plus grands ports industriels de l'océan indien et une usine EDF, le tout à l'embouchure de la ravine à Marquet. Des réserves en matière d'impact sur l'environnement ont déjà été apportées à ce sujet. C'est aussi ce qui pousse la municipalité à dépenser davantage dans de nouvelles études demandées par l'autorité environnementale. Financièrement, nous rappelons que la mairie n'a pas les moyens d'assurer l'entretien de tels équipements. En effet, l'ensablement du petit port de la Possession depuis plusieurs semaines nous prouve que la municipalité n'a pas les moyens d'entretenir ce type d'infrastructure. Qu'en sera-t-il du bassin de baignade si les moyens ne sont mêmes pas disponibles pour entretenir un petit port comme celui de La Possession ?



Nous rappelons également que le projet de construction d'un hôtel 4 étoiles à Dos-d'Âne, qui doit remplacer l'actuel pôle loisir nature abandonné, ne correspond pas aux attentes de la population. C'est un exemple de privatisation d'un bien commun au profit d'investisseurs financiers que nous devons combattre. Ce site devrait bénéficier à l'ensemble de la population, comme cela était le cas avant la construction de cette infrastructure.



Concernant la loi ELAN, votée depuis 2018 et applicable à partir du 1er janvier 2022, nous tirons la sonnette d'alarme. En effet, les Mafatais ne pourront plus construire leurs habitations si cette loi est appliquée. Nous regrettons que cette loi, connue depuis 2 ans, n' ait pas fait l'objet d'adaptations particulières à notre territoire. Nous demandons que les élus de la Possession se mobilisent aux côtés de nos parlementaires pour obtenir le droit pour les Mafatais de continuer à vivre et à évoluer dans leur quartier.



Pour l'opposition hors conseil, Vincent RIVIERE