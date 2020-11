A la Une . Orientations budgétaires: La campagne des Régionales est bien lancée

Le débat autour des orientations budgétaires de la Région s'annonçait animé et il a tenu toutes ses promesses... Près de 8h de débats, de nombreuses passes d'armes entre la majorité et l'opposition. Cette dernière reproche à Didier Robert des "incohérences" sur la politique menée par la collectivité régionale ces dernières années ainsi qu'une situation financière qu'elle juge "calamiteuse". Un discours qui tranche avec celui de Didier Robert, qui appelle l'opposition à "sortir de la mauvaise foi de ce même discours répété". Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 08:30 | Lu 187 fois





Deux motions ont été présentées par les groupes composant l'hémicycle. Une portée par Lorraine Nativel, membre du groupe Le Rassemblement (opposition) et de l'UFR (Union des Femmes Réunionnaises), qui a rappelé que ces violences ont explosé durant la crise sanitaire. "Une pandémie de l'ombre qui se développe en parallèle du covid" a insisté l'élue, qui plaide pour une augmentation de la capacité des structures d'accueil et un meilleur accompagnement des associations de lutte contre ces violences, au même titre qu'Olivier Rivière, premier vice-président de la Région, qui demande un renforcement des moyens et de l'accompagnement de l'État envers les associations qui luttent contre ces violences.



Cette séquence sur les violences a été marquée par la prise de parole de la présidente du CEVIF, Thérèse Baillif. La militante associative a rappelé que près de 1600 plaintes étaient enregistrées dans l'île chaque année, "soit 6 par jour". "La situation de La Réunion ne s'est pas améliorée car ces cas ne prennent en compte que ceux qui ont été constatés: nous avons encore beaucoup trop de femmes qui ne dénoncent pas les sévices dont elles sont victimes", regrette Thérèse Baillif, qui salue néanmoins la multiplication des structures associatives pour faciliter la prise en charge des femmes victimes de ces violences, tout en appelant à une meilleure coordination entre ces associations.



L'autre gros morceau de cette séance plénière concernait la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la collectivité régionale. Cette nouvelle PPE,



"Ma position sur l'incinérateur n'a pas changé"



Mais c'est sur la très controversée future unité de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération (UVE-CSR) de Pierrefonds que les débats ont surtout porté. Et pour une fois, élus de l'opposition et certains de la majorité comme Nathalie Bassire ont affiché leur opposition commune au projet porté par le syndicat mixte Ileva, soit en s'abstenant ou en votant contre la nouvelle PPE régionale. En effet, lors de la signature de l'accord-cadre entre la Région et la municipalité de Saint-Pierre le 23 octobre dernier, Didier Robert et Michel Fontaine s'étaient engagés "à aboutir à un résultat le plus consensuel possible" sur la question du traitement des déchets, notamment sur le projet d'UVE d'ILEVA qui avait empoisonné les relations entre les deux hommes ces dernières années. Cette séance plénière a tout d'abord débuté par une minute de silence en hommage aux femmes victmes de violences, le 25 novembre marquant la journée de lutte contre ces violences. Un fléau dans l'île où près de 30% des femmes sont victimes d'atteintes psychologiques et même 15% de coups physiques selon la dernière étude menée par l'Observatoire régional de la Santé Océan Indien pour l'ARS.Deux motions ont été présentées par les groupes composant l'hémicycle. Une portée par Lorraine Nativel, membre du groupe Le Rassemblement (opposition) et de l'UFR (Union des Femmes Réunionnaises), qui a rappelé que ces violences ont explosé durant la crise sanitaire. "Une pandémie de l'ombre qui se développe en parallèle du covid" a insisté l'élue, qui plaide pour une augmentation de la capacité des structures d'accueil et un meilleur accompagnement des associations de lutte contre ces violences, au même titre qu'Olivier Rivière, premier vice-président de la Région, qui demande un renforcement des moyens et de l'accompagnement de l'État envers les associations qui luttent contre ces violences.Cette séquence sur les violences a été marquée par la prise de parole de la présidente du CEVIF, Thérèse Baillif. La militante associative a rappelé que près de 1600 plaintes étaient enregistrées dans l'île chaque année, "soit 6 par jour". "La situation de La Réunion ne s'est pas améliorée car ces cas ne prennent en compte que ceux qui ont été constatés: nous avons encore beaucoup trop de femmes qui ne dénoncent pas les sévices dont elles sont victimes", regrette Thérèse Baillif, qui salue néanmoins la multiplication des structures associatives pour faciliter la prise en charge des femmes victimes de ces violences, tout en appelant à une meilleure coordination entre ces associations.L'autre gros morceau de cette séance plénière concernait la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la collectivité régionale. Cette nouvelle PPE, signée le 10 novembre dernier entre la Région, EDF et Albioma , prévoit la fin de la production d'électricité à partir du fioul lourd et du charbon en 2023 via la conversion des centrales du Gol et de Bois-Rouge à la biomasse liquide et solide.Mais c'est sur la très controversée future unité de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération (UVE-CSR) de Pierrefonds que les débats ont surtout porté. Et pour une fois, élus de l'opposition et certains de la majorité comme Nathalie Bassire ont affiché leur opposition commune au projet porté par le syndicat mixte Ileva, soit en s'abstenant ou en votant contre la nouvelle PPE régionale. En effet, lors de la signature de l'accord-cadre entre la Région et la municipalité de Saint-Pierre le 23 octobre dernier, Didier Robert et Michel Fontaine s'étaient engagés "à aboutir à un résultat le plus consensuel possible" sur la question du traitement des déchets, notamment sur le projet d'UVE d'ILEVA qui avait empoisonné les relations entre les deux hommes ces dernières années.

Membre de la majorité et députée de la 3e circonscription, Nathalie Bassire, se réjouit "d'en finir enfin avec les énergies fossiles". "Ma position sur l'incinérateur n'a pas changé, j'ai la conviction que nous pouvons faire mieux", clame la parlementaire. Également opposé à ce projet d'UVE, Jean-Gaël Anda rejoint "totalement" le positionnement de Nathalie Bassire. S'il salue l'évolution de cette PPE, "qui fait la part belle à la biomasse, au solaire ou encore l'éolien", Jean-Gaël Anda a malgré tout voté contre, rappelant qu'en mars 2019, les élus régionaux avaient adopté à l'unanimité le principe de cette nouvelle PPE, "en excluant la solution de l'UVE".



"Après 20 ans d'immobilisme, nous voyons aujourd'hui qu'il y a saturation sur le site de Pierrefonds et aujourd'hui, ce projet est présenté comme la seule alternative", déplore l'opposant saint-pierrois, qui ne souhaite pas voir la capitale du sud devenir "le brûloir de l'océan Indien". Membre du groupe majoritaire, Jean-Alain Cadet salue les "avancées importantes" de cette PPE, "un objectif que beaucoup de pays nous envient", tout en demandant à ce que la dépendance aux énergies fossiles "ne soit pas remplacée par une dépendance aux biomasses". S'il se dit d'accord à 99% avec l'esprit de cette PPE, il ne peut pas la voter "en raison de l'UVE" de Pierrefonds.



"Certains des élus de votre majorité demandent à revoir votre position"



Pour Karine Nabénésa, le président de Région est pris "en flagrant délit d'incohérence". "Certains des élus de votre majorité demandent à revoir votre position", relève la conseillère régionale d'opposition du groupe La Réunion En Marche.



Alors, volte-face ou pas de la Région sur le projet d'UVE porté pat ILEVA ? "Non", assure l'élue déléguée à l'économie circulaire, Nathalie Noël. "Nous restons sur la même positon mais nous devons composer avec les 24 communes, les deux syndicats mixtes de déchets et les 5 EPCI de l'île qui souhaitent cette UVE", rappelle-t-elle.



Didier Robert ne ferme pas la porte aux "évolutions"



S'il dit comprendre les inquiétudes des uns et des autres sur la future unité de valorisation énergétique, Didier Robert a insisté sur le fait que la nouvelle PPE de la Région, "fruit de nombreuses concertations", était "évolutive" et ne marquait à aucun moment un changement de paradigme de la collectivité sur la question du traitement des déchets. "Je suis rassuré de voir que les évolutions futures qui seront apportées à cette PPE ne seront pas bloquées en ne se focalisant que sur un seul aspect du problème. Il y a une question d'urgence : réglons le problème de l'enfouissement une fois pour toute et ne fermons pas la porte demain aux possibles évolutions", indique Didier Robert. "Nous partageons le même objectif à terme, celui de l'économie circulaire et celui du zéro déchet", maintient le président de Région.



Ce dernier estime par ailleurs que la PPE "ne peut pas se résumer à la question de l’élimination des déchets". "Qu’est-ce que nous voulons en matière d’énergie pour La Réunion ? (...) Les énergies fossiles coûtent aux Réunionnais plusieurs millions d’euros. Dans trois ans, nous aurons effacé la production d’électricité à partir de charbon et de fioul grâce à la production de ces nouvelles unités", à Bois-Rouge et au Gol.



Un "catalogue La Redoute" pour Nabenesa



Les débats ont ensuite (longuement) porté sur les orientations budgétaires 2021 de la Région. Pour Lorraine Nativel, "le compte n'y est pas". "Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge et nous sommes à la croisée des chemins. En 2019, le budget de la Région était de 1,57 milliard d'euros et un an plus tard, il n'est que de 799 millions d'euros. C'est du jamais vu", peste l'élue du Rassemblement, qui voit la Pyramide inversée être "déjà sous l'eau". Elle reproche également à Didier Robert de s'être "embourbé dans la spirale de la dette" et d'avoir laissé une collectivité "plus endettée que jamais" et d'avoir un "bilan économique sombre". Sa collègue de l'opposition, Karine Nabénésa, qualifie ces orientations budgétaires de "catalogue La Redoute", tandis que Virginie Gobalou regrette "le manque de vision" sur la question de l'aménagement du territoire.



Face à ces critiques, Didier Robert n'a pas mâché ses mots, regrettant la "posture politicienne" de certains élus de l'opposition régionale. "Nous entendons depuis 5 ans ces mêmes mots de la part de l’opposition : catastrophe, dérive, dettes, surcoût, mutisme, discours fantaisiste, amateurisme, mauvaise gestion. Il ne suffit pas de clamer des mots pour donner le sens à une pseudo réalité", a répondu le président de Région, qui appelle l'opposition "à lire les rapports de la Cour des comptes avant de parler et faire preuve de mauvaise foi".



Olivier Hoarau : "La liste de vos échecs depuis 10 ans est interminable"



Il ajoute: "Lorsque vous parlez de mauvaise gestion, est-ce que vous savez que pour utiliser des billets de trésorerie, il faut une autorisation de la Banque de France ? De plus, quand vous parlez de mauvaise gestion, je vous renvoie aux chiffres inscrits aux comptes administratifs concernant l'épargne brute de la collectivité : elle était de 122 millions d'euros en 2018 et de 147 millions d'euros en 2019. Je vous mets au défi de me faire la démonstration que d'autres collectivités aient autant de moyens d'actions".



Candidat déclaré aux prochaines régionales, le maire du Port Olivier Hoarau a été l'un des plus virulents lors de cette séance plénière envers l'action menée par la collectivité régionale ces dernières années. Il voit dans la réponse apportée par Didier Robert à Lorraine Nativel "une certaine forme d'agacement". "Vos dernières orientations budgétaires sont à l'image de votre politique depuis 10 ans. Je prends le pari que les dispositifs POP ou de continuité, sans oublier le chantier de la NRL, vont concentrer une grande partie des fonds européens", clame Olivier Hoarau, qui appelle à en finir "avec cette gestion sans vision" et demande à Didier Robert "d'arrêter de sacrifier la jeunesse réunionnaise". "La liste de vos échecs depuis 10 ans est interminable. Les orientations budgétaires que vous proposez ne donnent aucun espoir pour l'avenir", termine Olivier Hoarau.



Des propos pas franchement du goût du principal intéressé, qui en a profité pour justifier les choix opérés par la majorité régionale ces cinq dernières années. Pour Didier Robert, les choix faits "sont clairs". "J'ai participé, comme d'autres avant moi, à la mise en oeuvre de financements importants. Aujourd'hui, La Réunion est reconnue pour la qualité de ses équipement de santé. Tout le monde s'enorgueillit de la qualité du Port Réunion mais aussi de la qualité de nos plateformes aéroportuaires. De plus, nous allons être l'une des premières régions au niveau national à produire notre électricité à partir du soleil, de l'eau ou de l'air. Vous ne pouvez le nier", argue Didier Robert.



"Sur le numérique, combien de fois j'ai été interpellé sur le POP depuis la crise ? Tout le monde s'est rendu compte de la nécessité d'avoir un outil informatique. Par ailleurs, La Réunion sera également un des premiers territoires à être 100% fibré. Projetez-vous quelques années en arrière et posez maintenant la question maintenant aux familles", poursuit le président de Région.



Didier Robert à Olivier Hoarau : "arrêtez de vous cacher derrière de belles formules"



Ce dernier a également répondu au maire du Port sur ses critiques faites au dispositif de continuité territoriale, qui ne serait pas utilisé à bon escient. "Jusqu'en 2019, près de 100 000 billets étaient émis chaque année dans le sens Réunion-métropole. Pourquoi monsieur Hoarau ne vous battez-vous pas avec moi aux côtés des Réunionnais sur ce sujet ? L'État ne participe plus au financement de la continuité territoriale, la décision a été prise sous le quinquennat Hollande. Comment expliquer aux Réunionnais que l'Espagne et le Portugal financent ce dispositif plusieurs fois dans l'année à leurs ressortissants vivant aux Açores ou aux Canaries, des régions ultra-périphériques comme La Réunion, qui est seule à financer ce dispositif. Ayez le courage un jour de dire que vous êtes opposé à cette continuité territoriale et arrêtez de vous cacher derrière de belles formules" a conclu Didier Robert.



