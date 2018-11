Orientations budgétaires 2019 | La Réunion des excellences, c’est Vous !

<<< RETOUR La Réunion Positive

L’ANNÉE 2019 est délibérement placée sous le signe de « La Réunion des excellences » au service de l’activité, de l’attractivité, de l’emploi, de la responsabilité.



L’ANNÉE 2019, sera la 4ème année de la mandature 2015/2021, au cours de laquelle les efforts seront poursuivis en matière d’éducation, de formation, de grands chantiers, de transition énergétique, de développement de la culture, de valorisation du sport, d’égalité des chances, d’économie, de coopération régionale…



Sur le socle des 7 piliers de la réussite, c’est La Réunion des excellences qui sera portée en 2019.



L’ANNÉE 2019 sera marquée par le rythme encore soutenu en matière d’investissement avec les grands chantiers, le Plan Régional d’aides aux communes …



L’ANNÉE 2019 verra la poursuite de la modernisation du service public (évaluation – transparence – mutualisation - efficience…)



L’ANNÉE 2019 se déroulera dans un contexte de contraintes budgétaires L’enjeu pour la collectivité est de combiner la poursuite de ses efforts pour la réalisation du projet régional tout en respectant les contraintes financières imposées mais déjà anticipées grâce à une bonne santé financière.



L’ANNÉE 2019 s’inscrira dans le respect du Contrat de Confiance signé avec l’État afin de contribuer à la réduction du déficit public et parvenir à la contribution totale de 13 Mds€ attendus d’ici à 2022.



Toutes les informations sur les Orientations Budgétaires 2019 : Télécharger le dossier de presse Moment fort du calendrier institutionnel, la présentation des orientations budgétaires permet aux élus de débattre des priorités pour l’année à venir et de l’évolution de la situation financière de la collectivité., au cours de laquelle les efforts seront poursuivis en matière d’éducation, de formation, de grands chantiers, de transition énergétique, de développement de la culture, de valorisation du sport, d’égalité des chances, d’économie, de coopération régionale…Sur le socle des 7 piliers de la réussite, c’est La Réunion des excellences qui sera portée en 2019.(évaluation – transparence – mutualisation - efficience…)L’enjeu pour la collectivité est de combiner la poursuite de ses efforts pour la réalisation du projet régional tout en respectant les contraintes financières imposées mais déjà anticipées grâce à une bonne santé financière.signé avec l’État afin de contribuer à la réduction du déficit public et parvenir à la contribution totale de 13 Mds€ attendus d’ici à 2022.





LA MODERNISATION RÉGIONALE IMPULSÉE : TRANSPARENCE, RIGUEUR ET OPTIMISATION En 2019, la Région poursuit sa dynamique de modernisation du service public : rigueur, transparence et optimisation sont ainsi renforcées.



Une rigueur de gestion



➜ Une Notation Moody’s A2 et notation Fitch qui confirment bien la bonne santé financière de la collectivité a fait l’objet de deux notations : Moody’s (mai 2018) et Fitch (septembre 2018)



➜ La Cour des Comptes relève également dans son rapport annuel d’octobre 2017 que la Région Réunion affiche une situation saine parmi les collectivités d’Outremer. Cette rigueur de gestion et la solidité financière de la collectivité régionale qui permettent de financer le projet de mandature évalué à 3,05 Mds€ (trajectoire pluriannuelle 2016-2021) financés par : l’épargne (760 M€), l’emprunt (807 M€), les recettes (1,5 milliards d’euros) à l’horizon 2021 avec notamment la mise en oeuvre de grandes infrastructures.



➜ Une démarche volontaire de « Certificaton des Comptes » La Région s’est portée volontaire pour participer à l’expérimentation de la Certification des Comptes. L’expérimentation de la certification (prévu par la LoiNOTRe) est destinée à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des compte de la collectivité tout en renforçant sa fiabilité en tant qu’instrument de pilotage et de gestion. Une démarche qui nécessite des conditions préalables dans lesquelles la collectivité est déjà engagée : la dématérialisation comptable et financière complète (depuis janvier 2017)



➜ Le Contrat de Confiance État/Région Signé entre le Président Didier Robert et le Premier Ministre, Edouard Philippe, le Contrat de Confiance vise à limiter les dépenses de fonctionnement à 1,2% par an afin de participer à la réduction des déficits public à l’échel national.



➜ Une transparence de l’action publique



Plus de transparence c’est aussi plus de confiance dans la responsabilité des gestionnaires publics.



• Dans le cadre de l’application de la loi sapin II, des mesures specifiques ont été prises par la collectivité avec notamment des programmes de formation portant sur les droits et obligations et la déonthologie proposées aux agents publics.



• Des démarches visent à l’amélioration des proces internes à l’instar des dispositifs de contrôle des Fonds Européens gérés par la collectivité. La prévention des conflits d’intérets pour tous les agents et les élus (inscrite au Règlement Interieur + Charte signée par les élus en début de mandature 2015/2021) est accrue pour les agents travaillant sur les fonds européens.



• La déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la Vie publique pour les postes fonctionnels est appliquée.



➜ Une optimisation de l’action publique



> L’évaluation des politiques publiques avec :



• La mise en place des indicateurs d’évaluation des 7 piliers pour mesurer les avancées et rendre compret des engagements des realisations.



• La plus grande cohernce d’action et l’optimisation des moyens de la colectivité et des établissements qui lui sont rattachés.



> Le rapprochement de l’administration des citoyens avec :



➜ Le rapprochement de l’administration des citoyens avec :



• La dématérialisation des dispositifs en ligne,

• l’accès à l’information par le biais des outils traditionnels et modernes de communication,

• l’ouverture d’ antennes de proximité,

• La nécessité d’une cohérence des politiques publiques.



Le Président de la Région plaide depuis 2010 pour une plus plus grande cohérence des politiques publiques au niveau européen, national et local. Des avancées notables peuvent être soulignées :



• Au niveau Européen, il faut noter la nouvelle approche de la commission européenne lors de la 22ème conférence des RUP en octobre 2017 par :

• la reconnaissance de l’importance d’une cohérence de l’action entre l’Europe, les États et les régions par la commission ;

• le traitement différencié RUP par RUP accepté par la commission ; par une meilleure prise en considération de la dimension de l’intégration régionale.



Or, à l’heure des négociations du budget pour la période 2021-2027 dans un contexte de Brexit, de crise migratoire, de lutte contre le terrorisme, la sécurité aux frontières constituent aussi de lourds enjeux pour les 27 ; la reconnaissance des RUP est donc essentielle.



• Au niveau National, les priorités et les propositions actuelles du chef de l’État pour l’Outre-mer font écho au programme porté par la collectivité régionale pour le territoire.



• les Assises de l’Outre-mer lancées en octobre 2017 s’inscrivent pleinement dans cette même dynamique. La contribution économique remise à la ministre des Outre-mer pose les fondamentaux du modèle économique réunionnais permettant d’aller plus loin en matière d’attractivité du territoire et de compétitivité des entreprises locales. Un document historique réalisé en concertation avec l’ensemble des acteurs économiques de l’île.



Le Président de la Région plaide pour que soient sanctuarisées les mesures d’accompagnement destinées à l’économie réunionnaise et par conséquent le cadre financier dont bénéficient les économies ultramarines.



• les propositions actuelles du gouvernement s’agissant du projet de réforme constitutionnelle correspondent au projet de développement pour La Réunion,

• Au niveau Local, franchi a été franchi un cap significatif au cours de ces trois dernière années avec la création de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en 2016.



Par ailleurs, à travers le mémorandum sur l’ancrage territorial signé avec l’ensemble des partenaires en décembre 2017, La Région souhaite dessiner collectivement un nouveau modèle de développement de La Réunion afin de permettre à notre territoire de porter un discours unique et cohérent auprès de l’État et de l’Europe pour engager une dynamique sur le long terme.

