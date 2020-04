Communiqué Organisations syndicales locales: "Plus que jamais le 1er Mai"





Cette crise sanitaire sans précédent est le révélateur que les sociétés tiennent grace aux services publics et au travail de salariés souvent précarisés et dont la rémunération est inversement proportionnelle à leur utilité sociale: soignants, caissières, enseignants, éboueurs, personnels d’entretien, ouvriers,…



Quand l’absence des “premiers de cordée” ne se remarque même pas, tout le monde loue, jusqu’au sommet de l’État, l’importance de ces salariés.



Mais ces discours ne suffiront pas à nous faire oublier des années de politique austéritaire, les attaques contre les droits des salariés (Code du Travail, retraites,...), contre les services publics, contre les droits sociaux et les politiques en faveur des plus riches (suppression de l’ISF,…) et au détriment des plus pauvres.



La crise sanitaire ne doit pas non plus servir de prétexte à écorner encore davantage ces droits et à donner au patronat des pouvoirs exhorbitants en matière de temps de travail ou de droit à congé.



La précarisation des travailleur-euses s’est accélérée ces dernières années, et la situation des chômeur-euses, retraité-es et étudiant-es a été dégradée. Tous payent le prix fort de la situation, et les inégalités sociales explosent. Le manque d’investissement dans les services publics -dont celui de la santé-, la réforme de l’assurance chômage, le projet de réforme des retraites, … mettent à mal la cohésion sociale.



Le déconfinement décidé par le gouvernement à compter du 11 mai est incohérent. Il est critiqué par de nombreuses voix au sein du corps médical ; il est motivé par des considérations économiques en réponse aux exigences du MEDEF et au mépris de la santé des travailleur-euses et de leurs enfants.



C’est pourquoi nos organisations syndicales CGTR, FO, FSU, SOLIDAIRES, SAIPER estiment que ce 1er mai 2020 si particulier doit être l’occasion de réaffirmer des revendications qui sont plus que jamais d’actualité:



- la santé des travailleurs est l’impératif absolu, le retour à l’activité doit se faire avec toutes les garanties sanitaires nécessaires (tests, masques, gel, gants,…) qui ne peuvent pas reposer sur la seule bonne volonté des employeurs,

- les droits des travailleur-euses ne doivent pas être sacrifiés au prétexte d’une situation d’exception,

- les services publics et l’ensemble des dispositifs de solidarité doivent être au centre des politiques publiques, le gouvernement doit renoncer à la casse des services publics et créer les postes nécessaires,

- les réformes des retraites, de l’assurance-chômage,… doivent être abandonnées, la loi de transformation de la Fonction Publique abrogée,

- les salaires doivent être revalorisés, l’ISF rétabli, une juste répartition des richesses doit être la priorité. Le monde de demain devra être celui de l’écologie et de la justice sociale.



