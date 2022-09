Mayotte Organisation d'un dépistage du diabète gratuit : 1 personne sur 2 est atteinte et ne le sait pas

L’ARS Mayotte organise une campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle du 13 au 17 septembre 2022 sur tout le territoire. C'est gratuit et anonyme. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 10:54





Sur la base de ces constats, l’ARS Mayotte organise du 13 au 17 septembre une vaste campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, pour notamment permettre aux populations de connaître leur état de santé sur ces pathologies. Le dépistage est gratuit, anonyme, ouvert à tous les adultes de plus de 30 ans (exceptées les femmes enceintes). En 2019, 17,7% des 30-69 ans étaient atteints de diabète à Mayotte – soit 1 personne sur 6 – et 48% de la même classe d’âge souffraient d’hypertension artérielle – soit 1 personne sur 2. Parmi ces personnes, environ la moitié était malade sans le savoir (tirée de l'enquête « Unono Wa Maore » de Santé publique France ).Sur la base de ces constats, l’ARS Mayotte organise du 13 au 17 septembre une vaste campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, pour notamment permettre aux populations de connaître leur état de santé sur ces pathologies. Le dépistage est gratuit, anonyme, ouvert à tous les adultes de plus de 30 ans (exceptées les femmes enceintes).