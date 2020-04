Organisation Tous Pompiers: "Le nouveau président déjà sous pression"

"Hermann Rifosta est devenu depuis le 1er avril 2020 le nouveau président du Conseil d'Administration du SDIS de la Réunion suite à sa nomination par Cyril Melchior. Plusieurs collectifs et syndicats de métropole ont été avertis de la nouvelle présidence et des travaux sont déjà d’ores et déjà demandés afin de redresser la situation de l'établissement actuellement dans une situation délétère. Serge Hoarau ayant quitté ses fonctions après 1 an et 3 mois de présidence.



Plusieurs dossiers pour le nouveau président seront à traiter en urgence notamment la revalorisation de la prime de feu des Sapeurs-Pompiers à hauteur de 25% du traitement de base, le recrutement des lauréats du dernier concours de caporal organisé par le SDIS 974, les recours sur le dernier concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels , le recrutement des agents titulaires des Critères d'Intérêts Moraux et Matériels à la Réunion qui attendent leurs mutations depuis plusieurs années, la répartition des Ressources humaines dans les centres de secours de l'île , l'application du rapport de la Cour des Comptes de Janvier 2018 démontrant une gestion des ressources humaines inorganisée.



Les dossiers judiciaires en cours notamment en matière de discrimination dans le groupement des ressources humaines sont toujours en attente de jugement. Les contentieux ont explosé ces dernières années au sein du SDIS. Les Sapeurs-Pompiers de la Réunion attendent beaucoup de la nouvelle présidence et demande du personnel en urgence afin de remplir les engins quotidiennement et d'assurer la sécurité des Réunionnais dans de bonnes conditions."