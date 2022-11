A la Une . Ordre national du mérite : Plusieurs nominations à La Réunion

Les promotions et nominations dans l'ordre national du mérite ont été publiés ce jeudi matin au Journal Officiel. Par NP - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 11:38

Eric Leung-Sam-Fong, chef d'entreprise, président de la délégation aux Outre-Mer du conseil économique social et environnement a été salué pour ses 36 ans de services, il devient chevalier de l'Ordre national du mérite.



Erwan Polard conseiller d'administration scolaire et universitaire, secrétaire général adjoint de l'académie de La Réunion ; 29 ans de services est lui aussi félicité pour ses 29 ans de services par la même nomination. Tout comme Thérèse Haisman, directrice à la préfecture (36 ans de services) et David Banon, gérant d'un restaurant (43 ans de services).



Régine Pam, sous-préfète, est elle promue au stade d'officier.