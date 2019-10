Ordre International des Anysetiers : Passation de pouvoir et intronisation

Le Chapitre magistral de la commanderie de l'Isle Bourbon de l'Ordre International des Anysetiers s'est tenu ce samedi dans les salons de l'hôtel Créolia à Montgaillard.



Sous le patronage de Daniel Moreau, Trésorier Général, Jean-Charles Manier a été intronisé grand Maistre de la commanderie, après avoir été élu lors de l'assemblée générale en mai dernier, succédant ainsi à Jean Paul Lefèvr, descendant de charge après sept ans. Il a alors reçu le pilon et la camail à trois étoiles, symboles de l'ordre.



Appartenant à un ordre qui date du Moyen-Âge, cette Commanderie tire son nom de la corporation des Anysetiers qui étaient des médecins et des apothicaires de l'époque. Le pilon rappelle leur outil de travail, avec lequel il pilait l'anis pour en faire des médicaments.



Trois nouveaux membres ont été adoubés, Didier Bossalini, Sandrine Bossalini et Patrick Fastre, des candidatures validées par leurs futurs pairs.



La Commanderie de l'Isle Bourbon qui compte une cinquantaine de membres dans la droite ligne de sa devise "Aider et donner de l'espoir", verse chaque année des contributions aux réalisations d'associations de solidarité. Sous sa gouvernance, cette tradition généreuse et solidaire va évidemment perdurer confirme son nouveau Maistre.



Ce chapitre a été suivi d'une soirée gourmande et dansante qui a ravi tous les membres.