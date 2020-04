Ordonnance transmise en numérique : Les pharmacies permettent à leurs patients de réduire leurs déplacements

Santé Ordonnance transmise en numérique : Les pharmacies permettent à leurs patients de réduire leurs déplacements Les pharmacies de La Réunion s’organisent elles aussi pour permettre à leurs patients de réduire leurs déplacements. Voici le communiqué de l’URPS Pharmaciens Réunion :





Avec le confinement et dans un esprit de service à la population, les pharmacies de La Réunion s'organisent pour permettre à leurs patients de réduire leurs déplacements.Les officines sont chaque jour plus nombreuses à intégrer un fonctionnement permettant aux patients de transmettre en amont leur ordonnance de façon numérique, la récupération des médicaments se faisant sous 24h à 48h et parfois même moins.L'utilisation d'un site internet ( www.lepharmacien.fr ) initialement destiné à l'usage des pharmacies permet le téléchargement d'une application que les usagers peuvent utiliser depuis leur smartphone pour scanner leur ordonnance. L'application permet d'identifier la pharmacie ouverte la plus proche de jour comme de nuit pour les gardes, ou d'informer le patient sur les heures d'ouverture de sa pharmacie référente. La fonctionnalité d'envoi d'ordonnance n'est disponible que pour les pharmacies partenaires dont le nombre est en forte croissance depuis le début de la crise sanitaire actuelle.Avec ou sans l'application, pour les patients vulnérables et isolés (avec ALD1, femme enceinte, personnes âgées), une continuité de service est envisageable avec la Croix Rouge jusqu'au 31 mai.Le patient ou sa famille devront contacter la plateforme de la Croix Rouge et indiquer sa pharmacie référente.Tél : 09 70 28 30 00 (numéro non surtaxé) - Horaires : de 10h à 22h (heures locales)La livraison se fera à J +2 et aucune livraison le samedi et le dimanche.Le portage des médicaments se fera dans un paquet scellé pour la confidentialité et remis à un membre de la Croix-Rouge pour livraison au domicile du patient dès le lendemain.En cas de saturation de la plateforme de la Croix Rouge, les patients fragiles sont invités à s'organiser pour éviter le passage à la pharmacie, et si besoin contacter leur pharmacie pour convenir des meilleures modalités pour récupérer leur traitement.

Dr Éric CADET,
Président de l'URPS Pharmaciens Réunion.







