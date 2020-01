Ordination d’hommes mariés: L’ancien Pape Benoit XVI met en garde le Pape François

Alors que le Pape François doit se prononcer sur l’ordination d’hommes mariés pour pallier le manque de prêtres en Amazonie, l’ancien Pape Benoit XVI est sorti de son silence. Dans un ouvrage co-écrit avec le cardinal conservateur Robert Sarah, diffusé en partie dans le Figaro, Benoit met en garde son successeur. Comme Saint-Augustin, les deux hommes affirment : " Silere non possum ! Je ne peux pas me taire !" Une démarche inhabituelle.



Lors d’un synode en octobre dernier, l’idée d’ordonner prêtres des hommes mariés est intervenue dans une liste de propositions pour l’Amazonie.



"Il est urgent, nécessaire, que tous, évêques, prêtres et laïcs, retrouvent un regard de foi sur l’Église et sur le célibat sacerdotal qui protège son mystère”, assurent-ils.



Selon les deux ecclésiastiques, l’Eglise ne doit pas se laisser " impressionner" par “les mauvais plaidoyers, les mises en scènes théâtrales, les mensonges diaboliques, les erreurs à la mode qui veulent dévaloriser le célibat sacerdotal”.



"L'état conjugal concerne l'homme dans sa totalité, or le service du Seigneur exigeant également le don total de l'homme, il ne semble pas possible de réaliser simultanément les deux vocations. Ainsi, l'aptitude à renoncer au mariage pour se mettre totalement à la disposition du Seigneur est devenue un critère pour le ministère sacerdotal", affirme encore Benoît âgé de 92 ans.