"Orangeons le monde" : une matinée de sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes ce samedi 28 novembre Dans le cadre du projet "Orangeons le monde" porté par le Soroptimist International, une action de sensibilisation à l'impact de l'alcool dans les violences intra-familiales se déroulera ce samedi 28 novembre 2020 sur le parvis de l'Hôtel de Ville.



En 1991, le Centre pour le leadership mondial des femmes (CLMF) initie et coordonne une campagne mondiale « 16 jours d’activisme contre la violence sexiste ».

Le 20 Décembre 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

En 2014, la couleur ORANGE devient la couleur emblématique de ces journées d’activisme. Elle symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste, sans violences à l’encontre des femmes et des filles. Les clubs Soroptimist du monde entier vont, pendant 15 jours « oranger » leurs villes, les monuments, les fontaines, les parcs, distribuer des nœuds orange, des ballons orange, des roses orange, participer à des marches ou des rassemblements afin de sensibiliser le public aux violences faites aux femmes.

Sous l’impulsion de leur association mondialement connue pour leurs différentes actions en faveur de la cause des femmes et l’égalité femmes-hommes, les Soroptimist seront partout sur le terrain, au cœur de l’action, en permettant des rencontres, des partenariats entre les différents acteurs associatifs, décisionnaires et public.

Un stand de sensibilisation accueillera le public ce samedi 28 novembre, de 9h à 12h, sur le parvis de la mairie de Saint-Paul. Les bénévoles de l’association sensibiliseront et informeront le public contre les violences faites aux femmes. Les thématiques abordées seront : l’alcool et la violence intra familiale et le SAF: syndrome d’alcoolisation foetale.

