A la Une .. Orange veut rester le leader du marché en 2018 Une chose est sûre "Orange est et reste le leader en terme de débit et de couverture", confie Mireille Helou, directrice Orange Réunion. Elle est revenue sur les actions menées en 2017 et sur ce qui va évoluer à partir de de 2018.

2017 a été une année marquante dans le très haut débit, un débit équivalent à celui disponible en métropole. Mireille Helou avait promis une accélération et elle a tenu ses promesses. Orange a multiplié par 2,5 l’accès à la fibre sur l’île. Pour cela, l’opérateur n’a pas hésité à investir plus de 30% de son chiffre d’affaires. Son but, à terme: couvrir plus de 80% des foyers en fibre d’ici 2021.



Un réseau mobile puissant



Après l’arrivée de la 4G, les Réunionnais sont de plus en plus exigeants. L’usage du réseau mobile ne cesse d’augmenter. Orange assure à ce jour couvrir 99,3% de la couverture mobile. Mireille Helou a souligné à plusieurs reprises "les clients sont notre raison d’être". C’est pourquoi, l’opérateur développe la 4G + ainsi que la 4G ++, afin de toujours offrir le meilleur débit à ses clients. Cette 4G ++ est même disponible dans des endroits plus reculés de l’île, comme Mafate.



La 5G est également en cours d’expérimentation, qui tendra, quant à elle, à un véritable environnement connecté. Huit villes métropolitaines devraient la tester courant 2018. Quant aux premiers smartphones capables de supporter un tel débit, ils devraient voir le jour début 2019.



Le 100% fibre, la volonté d’Orange



Mais hormis la mobilité, les Réunionnais tendent aussi à avoir un meilleur confort chez eux. C’est pourquoi Orange a tenu à développer de la même manière son réseau internet et fixe. Orange tend à développer un réseau 100% fibre. Fin 2016, 50 000 raccordables ont été installés, à l’heure d’aujourd’hui nous sommes à plus de 133 000. Avec 62 000 prises en 2017, Orange détient le record de prises installées uniquement avec son propre réseau.



Alphonse Huber, directeur de l'unité d’intervention Orange, a appuyé sur le fait que "Orange souhaite le débit partout, pour tous et tout le temps". Partout, avec le développement de la 4G, pour tous, avec le nombre de prises en hausse. Ils travaillent donc sur le "tout le temps", plus complexe. Pour toujours offrir le meilleur réseau sans interruption aux heures de pointe à ses clients, Orange a notamment mis en place deux câbles sous-marins mais aussi des piliers, capables de transmettre un débit toujours plus puissant sur un large périmètre.

2018, cap sur la digitalisation des services



Orange souhaite également se distinguer par son engagement sociétal. C’est pourquoi elle intervient auprès des jeunes, notamment en étant partenaire de Epitech. L’opérateur investit ces jeunes talents et aussi les nouveaux entrepreneurs. Orange participe au financement de trois écoles numériques sur l’île.



La digitalisation des services est sûrement le point qu'Orange va développer à partir de 2018. Elle proposera notamment des formations à ses équipes, afin qu'elles soient au mieux à l'écoute de ses clients. En résumé, l'arrivée de Free sur le marché n'effraie en aucun cas Orange, qui a toujours su "anticiper, s'adapter pour ainsi perdurer face à ses concurrents".





