Orange lance à La Réunion la nouvelle offre bancaire "Orange Bank"

Presque un an après son lancement en France Métropolitaine, Orange lance à la Réunion, la nouvelle offre bancaire d’Orange Bank.



Envoyer de l’argent par sms; bloquer temporairement leur carte et la débloquer quand ils la retrouvent; connaître leur solde instantanément ; et grâce au conseiller virtuel, Djingo, avoir une réponse à leurs questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7... La plupart des opérations et interactions entre le client et sa banque s’effectuent depuis un mobile.



Changement également au niveau des boutiques, des conseillers ont été spécialement formés IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement). Ils peuvent notamment accompagner le client dans sa demande d'ouverture d'un compte bancaire, via l'interface digitale d'Orange Bank et ce dans deux boutiques habilitées à la Réunion (rue Jean Chatel – Saint-Denis et rue Hubert Delisle, rond-point des 600 – Le Tampon).



Un conseiller virtuel, Djingo



Djingo est capable de répondre à plus de 400 thématiques de façon personnalisée. En moyenne, il traite près de 2 500 conversations par jour dont plus de 52% sont intégralement gérées par lui, sans intervention supplémentaire (source : Orange Bank juillet 2018). En parallèle, pour les opérations plus complexes, Djingo met le client ou le prospect en relation avec une équipe de plus de 200 conseillers experts des Centres de Relation Clients basés en France Métropolitaine.



Orange Bank propose l’essentiel des produits et services d’une banque classique : un compte bancaire, une carte bancaire, un découvert autorisé, une assurance complémentaire gratuite au choix, un livret d’épargne rémunéré à 1%, un prêt personnel. Une offre appelée à s'enrichir progressivement de nouveaux produits et services.