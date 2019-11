A la Une . Orange annonce l'arrivée de la 5G l'année prochaine à La Réunion

Lors d'une conférence de presse ce matin, Jean-Pierre Escalette, le directeur régional d'Orange, n'était pas peu fier de présenter la nouvelle campagne de publicité qui a démarré aujourd'hui et mettant en scène des employés d'Orange jouant leur propre rôle, autour du slogan "Orange, ça marche".



Il est vrai que l'opérateur historique a tout lieu d'être satisfait des derniers chiffres. Un taux de panne réduit au minimum, un réseau reconnu par l'ARCEP comme étant le meilleur de l'ile, des parts de marché qui augmentent au détriment des concurrents... Tous les voyants sont au vert.



Pour l'avenir, Jean-Pierre Escalette se fixe deux objectifs : continuer le développement et le déploiement des infrastructures et faire vivre ce réseau grâce aux 1000 employés que la marque au carré orange compte à La Réunion.



Côté bilan, pour la première fois le nombre de clients de la fibre a dépassé celui du cuivre, signe que La Réunion est entré dans un nouvel univers où tout le monde est de plus en plus connecté.



Un signe : au cours des 10 derniers mois, le débit consommé globalement par les abonnés Orange a augmenté de 60%. Et ce chiffre n'a rien d'extraordinaire : c'est le même depuis plusieurs années.

Plus de connectés à la fibre qu'au réseau cuivre



Pour continuer à satisfaire cette clientèle toujours plus exigeante, Orange compte bien évidemment sur la fibre mais aussi et surtout sur la 5G.



Il s'agit d'une toute nouvelle technologie pour les téléphones portables qui permet de multiplier par 100 le débit du transfert de données. Lors d'une démonstration ce matin, le débit a atteint 1,9 gigabits par seconde en réception et 170 mégabits en envoi.



Une sacrée révolution qui permettra de tendre vers le "tout internet", avec l'arrivée de nouveaux services totalement novateurs.



La ville de Saint-Denis a été retenue par Orange comme une des cinq villes test pour la 5G sur l'ensemble du territoire national. Les essais sont très concluants et Jean-Pierre Escalette a annoncé que Orange était dans les starting blocks. Selon lui, l'ARCEP (l'autorité de régulation) devrait attribuer les fréquences dès l'année prochaine et la mise en service du réseau sur toute l'ile devrait s'effectuer dans la foulée. "Nous serons prêts", a-t-il ajouté.



Quant à l'inquiétude qu'on voit déjà apparaitre sur les réseaux sociaux de nous voir tous finir grillés du fait de l'exposition aux ondes de la 5G, soit-disant beaucoup plus fortes que celles de la 4G, Jean-Pierre Escalette s'inscrit immédiatement en faux : "Les nouveaux émetteurs 5G n'émettront pas plus d'ondes que ceux de la 4G, et parfois même un peu moins. Et du fait des progrès technologiques, ils consommeront sensiblement moins d'énergie".



Autre technique qui va révolutionner notre vie : la mise en service du réseau LORA spécialisé dans les objets connectés qui n'ont besoin que de très faibles puissances. C'est grâce à ce réseau que nous pourrons bientôt avoir des poubelles équipées de puces qui permettront aux opérateurs de facturer les déchets au poids et à la fréquence ou par exemple d'équiper toutes les places de parking avec des puces qui nous permettront d'être guidé via une application vers les places disponibles. Toute La Réunion sera connectée au réseau LORA d'ici la fin de l'année.







