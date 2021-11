Courrier des lecteurs Orange Réunion : lenteur et désolation

Par Daniel Faivre - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 17:29

Pourquoi Orange Réunion n’aime pas Saint-Leu ? Certains quartiers sont oubliés, l'état du réseau aérien est tel qu'il fait pitié à voir.

Depuis la privatisation de France télécoms, plus rien ne va, c’est le grand désordre.



Alors que d'un côté le gouvernement voudrait :

que tous les citoyens soient connectés, pour toutes les démarches administratives telles que les impôts, la CAF, la CGSS, Pôle emploi,

l'ARS et tant d'autres... mais aussi pour les services privés comme les mutuelles et autres assurances diverses, les achats alimentaires et/ou de grandes consommations.



De l'autre, on demande aux entreprises privatisées de faire du profit, au dépend de ce qui était jadis, un service publique. En découle des réductions d'effectifs, un entretien relatif du réseau occasionnant de nombreuses coupures ou pannes, et ce qu'il reste d'un « service ».



Pour tout soyez connectés, mais avec les nombreux dysfonctionnements chez ORANGE Réunion, c’est une galère pour se connecter, en fonction du quartier où vous résidez.



Je vous invite à venir faire une enquête dans le quartier de Bois de Nèfles Piton ST LEU. Combien d’entreprises et de sous-traitants pour

la gestion du réseau ? Le réseau aérien qui était défectueux depuis très longtemps sans réaction de l’une d'entre elles, malgré plusieurs

sollicitations ? Est-ce dû à une très mauvaise organisation, un manque de coordination ou même de personnels et de moyens ? En attendant, c'est le consommateur qui en subit les conséquences, et bien souvent sans trop de recours ni même compensations ou indemnités.



Soyons connecté nous demandent les services de l’état, mais est-ce vraiment la volonté de Orange Réunion de suivre cette directive ??? L'héritage de service public de France Télécoms n'a pas dû être inclus, dans le démantèlement de cet ex joyau de l'industrie française, aux parts des actionnaires.



Alors pour se connecter, on fait comment ?