Communiqué Orange Réunion-Mayotte accueille André Martin, son nouveau directeur général

La direction générale d’Orange Réunion-Mayotte change de visage. Après 4 ans passés en tant que directeur régional d’Orange Corse, c'est André Martin qui succède à Jean-Marc Escalettes. Objectif affiché : "Continuer à inscrire Orange dans une croissance vertueuse et adaptée aux réalités des territoires réunionnais et mahorais". Par N.P - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 15:41

Le communiqué d'Orange Réunion Mayotte :



Après quatre années comme directeur régional d’Orange Corse, André Martin prend la direction générale d’Orange dans les territoires français de l’océan Indien, faisant suite à Jean-Marc Escalettes. Fort de 20 ans d’expérience au sein du groupe, ce quinquagénaire, randonneur dans l’âme, aime relever les défis et mise pour cela sur le collectif. Son objectif : continuer à inscrire Orange dans une croissance vertueuse et adaptée aux réalités des territoires réunionnais et mahorais.



Des défis plein la tête



C’est dans la continuité de son prédécesseur qu’André Martin compte relever les nombreux défis spécifiques aux territoires de La Réunion et de Mayotte. Premier challenge pour André Martin, celui de la proximité et de la compréhension des territoires. Cela passe selon lui d’abord par l’écoute des clients, qu’il s’agisse des particuliers, professionnels ou des collectivités. Son expérience en Corse lui a permis d’appréhender une partie des enjeux insulaires, tout en ayant conscience des spécificités des territoires français de l’océan Indien : connectivité et aménagement des territoires, inclusion numérique, sécurité des réseaux et des données, préservation de l’environnement. Pour le nouveau directeur, « ce sont les territoires qui dictent la voie à suivre et nos services doivent répondre à toutes ces attentes. »



Deuxième challenge : inscrire Orange dans une croissance vertueuse reposant sur l’innovation et le développement. Ainsi, à La Réunion, André Martin mise sur l’arrivée prochaine de la 5G et le développement de certaines activités comme les pro-PME, la banque et le crédit, la domotique, la cyberdéfense ou encore la digitalisation des entreprises et du travail, accélérée par cette période de crise sanitaire. Engagé pour un numérique inclusif, il aura à cœur de faciliter l’accès aux nouvelles technologies pour tous via des dispositifs d’accompagnement et de sensibilisation mis en place par Orange et sa fondation.



Le collectif avant tout



Pour porter ces ambitions, André Martin s’appuie sur les valeurs que sont la ténacité, l’humilité et surtout l’esprit collectif. Affectionnant particulièrement la randonnée, il retrouve cet état d’esprit lors de ses sorties en montagne. Des valeurs qu’il s’attache à appliquer en interne : « il faut renforcer et souder le collectif, surtout en cette période de crise sanitaire qui n’est simple pour personne, nous dit André Martin. Cette solidarité, c’est l’une des grandes forces d’Orange et particulièrement ici, loin de la métropole. C’est notre esprit Nouléansamb. C’est un gage de bien-être au travail et cela nous permet de gagner en efficacité au quotidien pour nos clients. »



Issu d’un cursus supérieur commercial, André Martin possède un profil aux multiples facettes : salarié puis consultant dans les secteurs de la banque, la presse ou la grande distribution, il rejoint Orange en 2002. En vingt ans chez l’opérateur, André Martin a multiplié les expériences professionnelles telles que la transformation des unités opérationnelles et le management d’unités d’intervention.