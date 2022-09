A la Une . Orages dans le Gard et l'Hérault : trois blessés et de gros dégâts matériels

La nuit a été agitée dans le Sud de l'hexagone avec de violents orages qui ont touché les départements du Gard et de l'Hérault dans la nuit. Près de 400 pompiers ont été mobilisés pour faire face aux intempéries, et une quinzaine de personnes ont dû être mises à l'abri pour la nuit. Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 10:11





#montpellier #orage #meteo

Aller tchao le taff on reste à la maison 😂 pic.twitter.com/k34t1MUzEC

— mai_racoon (@Fonquergne31) September 7, 2022

De violents orages ont touché les départements de l'Hérault et du Gard, avec 135 mm de pluie en moins de deux heures sur Nîmes, et près de 70 sur Montpellier. Dans la capitale héraultaise, la rivière Lez est ainsi sortie de son lit, coupant la circulation dans plusieurs rues de la ville. De gros dégâts matériels sont donc à déplorer avec commerces et maisons inondées, tandis que des voitures flottent dans des parkings.

Dans le département voisin du Gard, plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, coupant plusieurs axes routiers. Les pompiers rapportent qu'heureusement seuls trois blessés, suite à l'effondrement d'un plafond, sont à déplorer. Une quinzaine d'autres personnes ont dû être mis à l'abri par les secouristes. En tout, ce sont près de 400 pompiers du SDIS 30 ont été mobilisés durant toute la nuit, dont 84 spécialistes en inondation, selon le porte-parole des soldats du feu.

De nouvelles précipitations attendues dans la journée



Malgré une alerte rouge pluie/inondation déclenchée hier après-midi, elle avait été levée par Météo France vers 19h, avant d'être réactivée en urgence vers 2h du matin. Car à partir de minuit c'est un déluge qui s'est abattu sur le Sud de la France, surtout dans le Gard. Dans le sud-ouest de ce département, ce sont entre 150 et 180 mm de pluie qui ont été enregistrées en moins de trois heures, soit l'équivalent d'un mois et demi de précipitations.



Si la vigilance rouge a de nouveau été levée ce matin, ces deux départements, ainsi que celui du Vaucluse, restent en vigilance orange tant pour les pluies et inondations que pour les orages. Huit autres départements (Ain, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire et Rhône) ont été placés en vigilance orange aux orages ce matin par Météo France.



🔴 DIRECT 01H20 - Des trombes d'eau continuent de s'abattre sur #Nîmes et ses environs. Des #inondations sont en cours sur les points bas de la ville, notamment ici sur le secteur de l'Hôtel de Ville. Merci à Sarah via Communauté Météo Gard pour cette vidéo. #gard pic.twitter.com/XoiwHv4vs8

— Météo Gard (@MeteoGard) September 6, 2022

