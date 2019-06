Orages Sud-Est: Importants dégâts, femme décédée, l'état de catastrophe naturelle déclaré

Neuf départements du Sud-Est de la métropole étaient en vigilance orages. Ils ont été victimes d'une pluie de grêlons, aussi gros qu'une balle de ping pong, ce samedi après-midi.



La Drôme, et plus particulièrement la ville de Romans-sur-Isère, a été très touchée. Bien que l'épisode orageux n'ait duré que 15-20 minutes en moyenne, les sapeurs-pompiers sont intervenus près de 400 fois. Une dizaine de personnes ont été blessées.



Au-delà des dégâts matériels, de nombreuses exploitations agricoles ont également été détruites. La maire de la ville a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Le ministre de l'agriculture a confirmé à nos confrères de BFM TV que les victimes bénéficieront de cette reconnaissance, mais devront patienter quelques jours avant l'officialisation.



Alors qu'elle campait, une touriste allemande n'a pas survécu à ce violent orage qui a aussi frappé la Haute-Savoie. La femme de 51 ans a succombé lorsqu'un arbre s'est abattu sur son camping car.



Des rafales de vent jusqu'à 111km/h ont été enregistrés, ainsi que des précipitations engendrant plus 120 litres d'eau au mètre carré. Ces intempéries ont provoqué de nombreuses perturbations sur les réseaux routiers et ferroviaires. Des habitations ont également été inondées et ont dû être évacuées.