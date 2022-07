Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Opus Pocus fête ses 10 ans ! Bien plus qu’un festival des musiques du monde, Opus Pocus contribue au rayonnement de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. Opus Pocus célèbre cette année sa 10ème édition.

Un anniversaire important souligné lors de la présentation organisée ce mercredi 20 juillet 2022 au Casino de Saint-Gilles-les-Bains.





Aussi, en matière culturelle, Saint-Paul retrouve un rayonnement régional inégalé à La Réunion depuis maintenant deux ans. Ce nouvel élan se perçoit sur le territoire et bien au-delà des frontières de la Ville.



Cette orientation forte positionne Saint-Paul comme le phare de la culture à La Réunion. Saint-Paul est une terre de festivals. Comme l’illustre le récent succès des Fêtes de Juillet, du Grand Boucan, ou de Réunion Métis. Accueillir Opus Pocus correspond donc aux ambitions de la commune dans ce domaine. Cette année, la percussion de tous les continents sera mise en lumière.



Des artistes nationaux et internationaux donneront une exposition très forte à la cité Saint-Pauloise, comme en témoigne la programmation proposée par l’association organisatrice, NAKIYAVA.



De prestigieux artistes viendront rencontrer les talents locaux. Ce maillage culturel s’exprimera dans les Bassins de vie du territoire. Ainsi, la culture se diffusera au plus près de la population Saint-Pauloise, des associations et des artistes réunionnais. L’enjeu est de donner une place centrale aux talents et aux créativités.



Cette dixième édition irriguera également le territoire. Les artistes se rendront dans les écoles. Ils partageront des moments de convivialité avec les marmay. L’objectif est d’éveiller leur sens artistique dès le plus jeune âge.



Par ailleurs, cet événement renforcera l’attractivité de la cité Saint-Pauloise. Comme d’autres manifestations d’envergure proposées à Saint-Paul, Opus Pocus engendrera des retombées à différents niveaux : culturel, économique, médiatique et touristique.



