Opus Pocus : des cours de batterie pour les enfants de Saint-Paul





Les petits saint-paulois se sont familiarisés à la grosse caisse et aux baguettes. Un cours de batterie grandeur nature. Il s’agit en effet de l’instrument star d’Opus Pocus. Une édition 2018 dédiée au jazz depuis le début des concerts le 19 juillet dernier. Les artistes ont, eux, apprécié cette rencontre à l’école implantée à l’Éperon.



Un événement auquel a assisté le maire de la Ville, Joseph Sinimalé, venu écouter des morceaux revisités de Maloya et de Séga à la sauce Jazz. Le moment pour le premier magistrat d’adresser quelques mots aux marmailles pendant cette période de vacances scolaires.



« Ne pas perd’ la tradition ! Ce que vous apprenez ne doit pas être perdu. Il faut bien intégrer ce que vous apprenez pour transmettre car l’école est le berceau de l’excellence », a-t-il lancé.



Rendre accessible la culture musicale aux plus jeunes et la démocratiser : voici les deux objectifs atteints grâce à cette rencontre entre les artistes et les enfants. De quoi également permettre l’égalité des chances des plus jeunes. Pour rappel, Opus Pocus continue jusqu’au 5 août dans toute la commune.



