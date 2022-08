A la Une . Opus Pocus Festival : Les Réunionnais conquis par le groupe martiniquais Malavoi

Ils étaient nombreux ces amoureux de la chanson créole à assister au concert du groupe légendaire Malavoi pour le #10 Festival Opus Pocus consacré aux percussions. Un concert qui s’est tenu samedi dernier dans le jardin de la Gran Kour (l'ancienne école franco-chinoise) à Saint-Paul. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 13:02

L’occasion pour le groupe de présenter leur dernier... opus « Masibol » et de toujours plaire au public grâce à leurs anciens morceaux comme le tube « La Case à Lucie » entre autres. Des tubes qui se prêtent volontiers au festival de percussions !

Malavoi, c’est un son et un répertoire uniques portés par la voix puissante de Pipo Gertrude et un superbe ensemble de dix musiciens dont le fameux quatuor à cordes qui donne à l’orchestre cette couleur si caractéristique. La chaleur d’un bal antillais, entre mélodies tendres et chaloupés tropicaux épicés de salsa, le tout avec l’élégance d’une orchestration d’excellence !



Un accueil chaleureux et festif pour mette la joie dann cœur !