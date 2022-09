Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Optez pour le Parcours citoyen et sportif Dans le cadre de la cinquième édition du Parcours Citoyen Sportif, l’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) lance un appel aux candidats désireux de participer à cette manifestation.



Des réunions d’information se tiendront :

Maison pour tous de Saint-Gilles le 16 septembre à 14 heures

Maison pour tous de La Saline le 19 septembre à 14h30

Local Commun Résidentiel Kayamb Savanna le 19 septembre 8 heures à 12 heures

Local Commun Résidentiel les Amandiers Plateau Caillou le 20 septembre et le 11 octobre, de 13 à 16 heures

La Mission intercommunale de l’Ouest à Savanna le 21 septembre, de 13h30 à 16 heures et le 05 octobre, de 8h30 à 12 heures

Salle Joseph-GROSSET à Bois-de-Nèfles le 22 septembre, de 8 à 10 heures

Local Commun Résidentiel de l’Éperon le 13 octobre, de 9h30 à 10h30

C.A.S.E de Tan Rouge le 22 septembre, de 11 à 12 heures

C.A.S.E de Saint-Gilles-les-Hauts le 3 octobre, de 9h30 à 10h30

polyvalente de l’Éperon le 04 octobre, de 10 à 12 heures

Salle Trois Chemins à la Plaine Saint-Paul le 5 octobre, de 13 à 16 heures

C.A.S.E de Bellemène le 12 octobre, de 8 à 10 heures

Salle polyvalente de Villèle le 12 octobre, de 10 à 12 heures

Salle polyvalente de Grande Fontaine le 23 septembre, de 13 à 16 heures et le 7 octobre, de 9 à 12 heures

L’inscription se fait en cliquant sur le

