Communiqué Opposition municipale de St-Denis: La bérézina de la gestion municipale Gilbert Annette a dirigé, hier pour la dernière fois de son mandat comme maire, le conseil municipal de St-Denis.





La SODIAC, bailleur social de la ville, bras armé de la commune pour construire des logements est en faillite. La commune – à travers nos impôts - a même du injecter 4 millions d’euros il y a quelques mois pour renflouer in extremis cette SEM. La situation était si désespérée que l’Etat, à travers CDC habitat, a du racheter la SODIAC !



Aujourd’hui, la SODIAC, comme nous l’avons connue, est morte !



Cette perte de contrôle de la SODIAC est dramatique pour la politique de logement de la ville. Car, aujourd’hui la mairie de Saint-Denis ne dispose plus de bailleur en logement social qui lui est propre.



La responsabilité politique du couple exécutif Annette-Bareigts dans cette gabegie est écrasante ! Une nouvelle démonstration de la bérézina de la gestion municipale !

Mais trop ce n’était encore pas assez !!!!!!



Les médias ont révélé récemment l’existence d’une plainte au pénal pour concussion déposée entre les mains du Procureur contre M. Gilbert Annette, par un des commerçants expropriés des lieux. Selon cette plainte, il semblerait que la mairie de Saint-Denis ait fait cadeau des taxes "parking" au promoteur à hauteur de 4,8 millions d’euros pour 400 places de stationnement (à raison de 12 000 euros par parking).



Avec une telle gestion, aussi calamiteuse, personne ne s’étonnera, dès lors, du montant très élevé des impôts locaux à Saint-Denis, en particulier de la taxe foncière que le couple exécutif Annette-Bareigts a relevé fortement en 2016.



