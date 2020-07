7mag.re Ophélie : la make up artist qui pratique la photothérapie

Des passions, du talent et de l'audace : elle n'en manque pas la belle Ophélie... A 25 ans, cette jeune femme née au Chaudron a bien avancé dans la vie et su faire fructifier ses nombreux dons. Rencontre avec l'artiste.



Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 21 Juillet 2020



Elle me suit dans tout ce que j’entreprends et me pousse toujours au-delà de mes limites ". Avant de parler d'elle, Ophélie évoque sa maman qu'elle admire et remercie de belle façon : " Ma mère m’a élevée seule. Elle m’a transmis son perfectionnisme et son ambition : c’est une femme courageuse et pleine de volonté. Elle a forgé mon caractère pour construire la femme que je suis aujourd’hui.Elle me suit dans tout ce que j’entreprends et me pousse toujours au-delà de mes limites ". LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS