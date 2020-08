A la Une . Opérations spéciales de la gendarmerie : Aucune infraction relevée

Durant la nuit de samedi à dimanche, la gendarmerie a effectué deux opérations spéciales à Saint-Leu et Saint-Gilles. Aucune n’a permis aux militaires de relever d’infraction. Par Gaëtan Dumuids / Régis Labrousse - Publié le Dimanche 9 Août 2020 à 11:02 | Lu 804 fois

Les bons comportements seraient-ils en train de devenir une habitude? C’est le bilan que la gendarmerie pourrait dresser à la suite d’opérations spéciale organisée dans la nuit de samedi à dimanche.



Infiltration dans les boîtes de nuit



Depuis plusieurs jours, la gendarmerie préparait des infiltrations dans les discothèques de l’Ouest afin de relever d’éventuelles infractions aux réglementations en vigueur dues à l’épidémie. Durant la mission dans différentes discothèques, les militaires n’ont constaté aucune infraction.



Opération conjointe Douane-Gendarmerie à Saint-Leu



Les douanes et la gendarmerie ont mené une opération conjointe à Saint-Leu à la sortie du concert The Purge live à la Ravine Saint-Leu. L’objectif était de rechercher des stupéfiants et des armes. Là encore, aucune infraction n’a été relevée par les gendarmes. Le bilan de la douane n’est pas connu.



Selon nos informations, le concert The Purge live n’a pas remporté le succès escompté avec moins de 1 000 spectateurs.









Publicité Publicité