Opérations de démoustications de nuit renforcées

Traitements de nuits dans les zones les plus actives

► Téléchargez la programmation de mai à juin 2018 pour prendre connaissance du planning de démoustication et des secteurs d’intervention, ainsi que des recommandations à suivre avant et après le traitement.

Traitements de jour et intervention en porte-à-porte

+ d’infos :

► sur le site internet de l’ARS Océan Indien

► sur la page Facebook Ensemble contre les moustiques

Au vu de la situation épidémiologique, elles sont désormais programmées comme suit :Les équipes de l’ARS Océan Indien ne feront plus d’intervention de jour dans les zones de circulation virale les plus actives de l’île.Ainsi, en complément des opérations de sensibilisation et d’élimination des gîtes larvaires mises en œuvre par les communes, les associations et les intercommunalités, les opérations de pulvérisation spatiale de nuit vont être renforcées dans ces zones.Tous les habitants des zones concernées seront informés par un avis de démoustication distribué dans leur boîte aux lettres, avec les recommandations à suivre avant et après le traitement.Dans l’Ouest, la lutte contre la dengue se poursuit. Cela concerne notamment certains quartiers sur Saint-Paul et Le Port.Dans les zones moins étendues ou peu impactées, les traitements en porte à porte de jour restent privilégiés.