Rubrique sponsorisée Opérations de démoustication dans certains quartiers à La Possession et au Port

L’ARS-OI continue de procéder à des opérations de démoustication dans les zones touchées par la dengue. De votre côté, poursuivez vos bons gestes de prévention car l’épidémie est toujours en cours à La Réunion ! Par TCO - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 10:12 | Lu 52 fois





► Sur la commune de La Possession : Camp Magloire | Saint-Laurent 2

► Sur la commune du Port : Cotur 2 | La Petite Pointe | Usine EDF



Sur ces zones, l’ARS-OI programme un traitement en pulvérisation nocturne, entre minuit et 5h du matin :

- du mercredi 3 au jeudi 4 juin 2020 et du dimanche 7 au lundi 8 juin 2020



À noter qu’en cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.



Périmètres concernés par ces démoustications



