Opérations de démoustication à Moulin Joli

Et voici les recommandations à suivre par rapport aux opérations de démoustication de l’ ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) • Couvrez les bassins et aquarium• Mettez à l’abri les tortues• Fermez portes et fenêtres• Protégez les ruchers (si vous êtes apiculteur : pour des informations ou conseils, contactez l’Association GDS Réunion au 0262 27 55 78 ou le Syndicat Apicole de La Réunion abeillereunion@gmail.com • Maintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement• Évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures• Lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommer