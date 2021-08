Opération vaccination dans les hauts de Saint-Paul

La Ville de Saint-Paul, labellisée Ville Santé, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé La Réunion et de la Croix Rouge, continue de s’inscrire dans une démarche proactive et solidaire afin de poursuivre les actions menées dans la lutte contre la propagation de la Covid-19.



Face aux réalités du terrain et à l’urgence sanitaire, la Ville de Saint-Paul veut accompagner les Saint-Paulois·es. Des personnes les plus fragiles aux plus isolé·es, du plus jeune au plus âgé : tous les publics souhaitant se faire vacciner.



Afin de faciliter l’accès à la vaccination, la Ville de Saint-Paul, via son dispositif Karavàn Santé, propose donc des journées de vaccination qui débuteront ce samedi 7 août 2021 et par la suite les 13, 14 et 21 août 2021 de 8h30 à 17 heures. Cette opération Santé a pour objectif de protéger la population dans les différents quartiers des hauts de la commune.