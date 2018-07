Opération "un Livre, un transat"… et l’océan

Cette 4ème édition compte parmi les 77 évènements labellisés par le Centre national du livre (CNL) dans toute la France. Cette année, « Un livre, un transat » célèbre le voyage et la nature avec une sélection de livres et des ateliers pour naître le désir de lire, d’écrire, de dessiner.



En partenariat avec les communes de Saint-Philippe, de Saint-Paul, Saint-Benoît, leur réseau lecture et la participation de la CIREST, le livre s’offre au public pour une lecture en pleine nature avec des ateliers gratuits pour la jeunesse jusqu’à ce jeudi 19 juillet (à Saint-Paul).



Après Saint-Gilles, « Un livre, Un Transat » s’installera du 21 au 23 juillet au bord de la Rivière des Roches à côté du restaurant Beauvallon à Saint-Benoît.