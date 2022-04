Communiqué Opération séduction pour le secteur de la restauration

Les établissements signataires de la charte "resto acteurs" et Pôle emploi ont proposé une opération "restaurant éphémère" ce mercredi 27 avril au Vapiano de Saint-Paul. Par N.P - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 09:19

Le communiqué :



Resto acteurs ; une charte pour défendre l’emploi dans la restauration



« La charte Resto acteurs est née dans le sud de notre île en 2018, les établissements de l’ouest l’ont signée en décembre 2021 et nous comptons bien pouvoir faire émerger Resto Acteur dans le nord et l’est courant 2022 » explique Séverine Pagniez, chargée de projet régional sur les métiers cafés-hôtels-restaurants au Pôle emploi. Cette charte qui regroupe 10 établissements dans l’ouest et 6 dans le sud de l’île, a pour objectif de répondre aux besoins des employeurs en difficultés de recrutement sur ce secteur phare. « Depuis les différents épisodes de la crise sanitaire, nous avons perdu pas mal de personnel. Le recrutement des personnels de cuisine ou de service demeure compliqué, peu de candidats se présentent. » explique Sandrine Gillotin, directrice des restaurants Vapiano « C’est un problème car les clients eux, retrouvent le plaisir de se rendre au restaurant et nous devons trouver rapidement des solutions. Le resto éphémère a déjà fait ses preuves et a permis de trouver de très bons candidats par le passé. »



Restaurant éphémère ce jeudi au Vapiano de Saint-Paul



En effet, les restaurants de l’association organisent une fois par mois l’opération resto éphémère, opération de séduction aux métiers de la restauration pour les personnes à la recherche d’un emploi mais à priori non destinées à ces métiers. Avec l’aide de Pôle emploi et de la mission locale, ce sont les compétences transversales et les savoir–êtres qui sont privilégiés et mis en situation lors d’une journée d’immersion dans les restaurants signataires de la charte Resto- acteurs.



Ce mercredi, ce sont 4 candidats qui vont s’immerger pour la journée dans les coulisses du restaurant Vapiano de Saint-Paul. Durant cette journée, les participants prendront part au service en salle, encadrés par les équipes de l’établissement et avec la complicité des clients informés de l’opération.



Si la séduction opère et que l’opération sur le terrain est un succès, les personnes se verront proposer une immersion plus longue en entreprise, une formation et la possibilité de décrocher un emploi dans un secteur d’activité porteur, à fort potentiel de recrutement, d’évolution et de mobilité.



Pôle emploi innove avec la M.R.S ou « méthode de recrutement par simulation ». Déployé dans le secteur de la restauration, Pôle emploi propose également depuis bientôt un an avec les resto acteurs, la M.R.S ou méthode de recrutement par simulation qui peut aussi s’appliquer à bien d’autres secteurs. Car nombreux sont les domaines d’activité qui ne trouvent peu ou pas de candidats, et subissent un fort turn-over. La solution imaginée par Pôle Emploi est de sélectionner autrement les candidats, une sélection ouverte à tous et non discriminatoire. Ainsi, on passera l’étape du CV, seule la motivation compte. Les candidats sont ensuite immergés dans leur future activité professionnelle. Pour les entreprises comme pour les candidats, cela permet d’élargir son champ de recherche et ses horizons, et se laisser l’opportunité d’être séduit par un poste ou un candidat auquel nous n’aurions initialement pas ouvert la porte ! A La Réunion, la méthode M.R.S a déjà fait ses preuves dans de nombreuses entreprises (Décathlon, Zeop, Groupama, Leroy Merlin…. ).



Ce mercredi, c’est la cuisine italienne du Vapiano qui devra séduire 4 nouveaux candidats en immersion, qui, à l’issue de cette journée, décideront peut-être de choisir cette nouvelle orientation professionnelle et de changer de vie !