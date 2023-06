Rubrique sponsorisée Opération "le temps des dictées" pour les élèves de Saint-Paul

Ce mercredi matin 7 juin 2023, dans le cadre de l’opération le temps des dictées, la Ville de Saint-Paul a accueilli 34 élèves du territoire à la salle de conférence du front de mer pour une dernière étape chargée en activité ! Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 17:18



Comme chaque année, le temps des dictées met en avant l’orthographe et la langue française. 12 étapes de préparation ont eu lieu dans les différents établissements de chaque Bassin de vie. À l’approche de la fin de l’année scolaire, la dernière étape de l’opération est un moment attendu pour nos petites championnes et nos petits champions !

Depuis le début de la rentrée scolaire 2022-2023, les 13 000 marmay scolarisés dans les 66 écoles du territoire œuvrent pour leur avenir et la réussite de leur année scolaire.

Mis en place par le Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants (CEDAACE), ce concours réunit 34 élèves finalistes venant de 13 écoles du territoire (15 élèves de CM1 et 19 élèves de CM2).

Valoriser son territoire

« Cette action, qui a lieu depuis 10 ans sur le territoire Saint-Paulois, est un hommage à la richesse de notre langage », partage l’Adjointe Déléguée aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN.

Écrite par Patrice TREUTHARDT, grand défenseur de la poésie réunionnaise contemporaine, cette poésie retrace les traditions lontan réunionnaise avec un texte s’intitulant « café la gregue » !

« L’orthographe est importante dans chaque langue par respect pour celle-ci », indique Patrice TREUTHARDT, sous l’œil admiratif des marmay.

Au cours de cette année célébrant le 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion, c’est un message symbolique qui a été partagé à travers ce texte relatant des souvenirs pour les parents, professeurs et personnes présentes.

Une matinée enrichissante

Félicitant les élèves pour leur détermination et leur engagement à mettre en valeur l’orthographe, l’Adjoint Délégué au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, salue la participation des élèves. Cela démontre une détermination à relever des défis et à se surpasser à travers cette expérience enrichissante !

Pour le plus grand bonheur des enfants, ils ont pu partager un moment de danse en présence du chorégraphe, JULINHO, pendant la phase de correction.

Battle, démonstration de danse et chorégraphie en groupe ont été au rendez-vous ! C’est un moment important qui a permis de faire redescendre la pression des marmay après le stress de la dictée. Le concours tire sa révérence C’est avec émotion que cette matinée s’est terminée avec la révélation des lauréats du concours.

Les lauréats du concours des classes de CM1 :

1er MUTT SHMITT Noémie – École Combavas

2ème PERRIER Gabriel – École Roquefeuil

3ème ex aequo ALY BERIL Thibault – École Eugène-DAYOT

3ème ex aequo PARVEDY Xavier – École Eugène-DAYOT

5ème GOULAMOUSSENE Vidjayen – École Frappier-de-Monbenoit

Les lauréats du concours des classes de CM2 :

1er NAESSENS Matisse – École du Guillaume

2ème ORY Maxime – École Emile-HUGOT

3ème ex aequo PASSOURAMIN-VALY Nylam – École du Bernica

3ème ex aequo CALICHIAMA Sara – École Anne-Marie-SOUPAPOULÉ

5ème RAMSAMY Célia – École Jean-MONET

La Ville de Saint-Paul, engagée pour l’éducation souhaite féliciter les 34 finalistes ainsi que les lauréats du concours qui ont réussi à gravir ses 12 étapes.



Les images

