A la Une . Opération humanitaire à Mafate: 1,5 tonne de denrées pour ravitailler les habitants de l'Ilet Aurère

C'est une aide bienvenue en ces temps particulièrement difficiles. Ce vendredi matin, près d'1,5 tonne de denrées alimentaires ont été déposées par hélicoptère dans le cirque de Mafate pour ravitailler les habitants de l'Ilet Aurère.



Une action humanitaire réalisée à l'initiative de l'association Ciel 974, représentée par Stéphane Ah-Fat, en partenariat avec le Fan Club PSG Réunion et l'association CLEF. Dans le même temps, des gants en caoutchouc ont été remis aux gîteurs.





D'une valeur de 2800 euros, ces marchandises ont pu être financées grâce à un appel aux dons réalisé en amont par Ciel 974 via les réseaux sociaux. De quoi réchauffer le cœur des habitants, encore plus isolés depuis la crise. À noter que les membres du fan club PSG Réunion ont déjà livré pas moins de 5 tonnes de denrées dans chaque îlet depuis le confinement.



Alors que certains se retrouvent dans une grande détresse sociale, la semaine prochaine, une nouvelle opération sera organisée avec des membres de la protection civile, afin d'apporter une aide psychologique. L'occasion également d'apporter des masques de protection.









Zinfos974 Lu 370 fois