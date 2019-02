Opération "hôpital des nounours" cette semaine à St-Pierre

L'édition 2019 de l'"hôpital des nounours" se déroule cette semaine à St-Pierre. Une opération organisée par les étudiants les Carabins de Bourbon - association regroupant des étudiants de 2ème et 3ème année de médecine de l’UFR Santé (Université de La Réunion).



L'opération, mise en place depuis 2016 à La Réunion, vise à faire découvrir aux marmailles le monde hospitalier et ainsi prévenir la peur de la "blouse blanche", (et donc réduire l’angoisse par rapport à l’inconnu que constitue le monde médical), mais aussi à sensibiliser les enfants à l'hygiène et à la santé.



À cette occasion, les élèves de grande section de différentes écoles de la commune de Saint-Pierre (Georges Fourcade, Saint-Gabriel, Edith Piaf, Albert Camus, Françoise Dolto, Charles Cros) sont invités à la mairie.



Suivre son nounours dans un parcours de soins



L’opération consiste à placer le nounours de l’enfant dans une situation de prise en charge médicale pour une raison préalablement choisie avec l’aide de l’enseignant (écorchure, fracture, asthme…), dans un lieu reconstituant un environnement hospitalier. L'écolier est invité à suivre son nounours dans un parcours de soin, à l’instar d’un parent qui accompagnerait son enfant.



Lors de ce parcours, les enfants rencontreront différents stands qui représentent des services de soins (radiologie, chirurgie, pharmacie…) où les étudiants, en rôle de médecin, leur expliqueront avec des termes simples et sous une forme ludique la pathologie et la prise en charge de leur nounours.



L'occasion également pour les marmailles de découvrir les différents stands axés sur la prévention (protection solaire, diététique, dentaire, hygiène des mains…).