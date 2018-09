A la Une ... Opération "grand nettoyage" sur la Cinor : une demi tonne de déchets collectés ! Une trentaine de salariés de la Cinor, runéo, Suez, DHL et quelques habitants des environs se sont retrouvés ce samedi matin à la ZAC de Gillot à Sainte-Marie, pour une opération de ramassage des déchets abandonnés dans la nature à l'occasion de la World CleanUp Day.

En deux heures, plus d'une demi tonne de déchets ont été ramassés sur 500 mètres 2 mètres cubes d'ordures ménagères, 1 mètre cube de produits recyclables type verre, bouteilles en plastique, canettes, 1/2 mètres cube d'encombrants, mais aussi de déchets dangereux comme des batteries de voiture et huiles de vidanges, et quelques pneus.



Comme les 3,5 millions de citoyens attendus pour cette journée de mobilisation à travers le monde, la Cinor et les salariés de ces entreprises du territoire se sont rassemblés avec pour objectif commun de participer à une prise de conscience globale pour un changement durable pour notre île et notre planète.





Les écoliers se mobilisent... A l'occasion de cette belle journée ensoleillée, la Cinor a accompagné également une dizaine d’autres actions de ramassage portées par des associations à Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne sur le thème du “faisons du monde un endroit plus propre et meilleur”.



Ainsi, la Jeune Chambre Economique de La Réunion a organisé une action sur le site de la Jamaïque avec plus de 150 bénévoles attendus.



A Sainte-Marie, l''association Rasin et Basal a piloté la propreté du site de la Convenance, alors qu'à Sainte-Suzanne, sur le site de Village Desprez, la ville a proposé "de Mèt Prop les dépôts sauvages avec ses associations et 5% de sa population !"



Enfin, Best Run s'est activé au nettoyage du littoral de Saint Denis.



150 participants s'étaient ainsi donnés rendez-vous près du Banian, en face de la Cité des Arts.



De même, la Cinor s'est révélée particulièrement active en semaine en accompagnant d'autres “Cleanup day”sur son territoire.



Ainsi, au lycée Georges Brassens et au Lycée Horizon, une centaine d'élèves ont nettoyé le 13 septembre les alentours de leurs établissements.



Le lendemain, les écolers de Philippe-Vinson à la Montagne ont mené la même action sur le site du Colorado, alors que l'école Henri-Dunant, en partenariat avec l'USEP, a piloté le mouvement à Montgaillard et au Parc de la Trinité; l'école Jules-Reydellet les imitant sur le bas de la Rivière.

La plus grande action civique positive du monde ! La World CleanUp Day concrétise ainsi la participation de 130 pays qui se mobilisent pour nettoyer la planète dans le cadre d'une action citoyenne.



“Ce qui en fait la plus grande action civique positive du monde”, expliquait hier très sérieusement Anne-Sophie, Chloé et Sylvain, le trio aux commandes de l'organisation.



Pour rappel, l'initiateur de la Journée mondiale - Let's Do It Foundation - est un mouvement civique mondial ayant pour mission de connecter et d'autonomiser les personnes et les organisations du monde entier pour une planète propre.



Déjà 17 millions de personnes ont rejoint le mouvement, nettoyant plus de 500 000 tonnes de déchets dans plus de 100 pays, sauvant des vies, améliorant la santé et réduisant les coûts de traitement. Le message est clair : "Agissez maintenant où que vous soyez !"



Grâce aux actions menées au sein de chaque communauté locale, l'objectif est d'avoir un impact, en faisant du monde un endroit plus propre et meilleur.



Alix COINDEVEL Lu 218 fois





