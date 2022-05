"Opération exceptionnelle" : Que faire des 27 chiens capturés par le TCO il y a une semaine ?

"Les 'ententes' sont méconnues compte tenu du contexte fourrière. Sans ces accueils, ces sorties sont vouées à l’échec. Ceci est donc un appel à la solidarité afin de les sauver", appelle la présidente, Marie Pérez.



Dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, le corps d'un homme était retrouvé avec des traces de morsures de chiens . Si l'autopsie confirmera que les morsures n'étaient pas la cause de la mort, le TCO (Territoire de la Côte Ouest) n'avait pas attendu les résultats pour lancer une vaste opération de capture des chiens errants dès le vendredi soir.Lundi après-midi, l'intercommunalité informait par voie de communiqué que les 29 chiens capturés lors de cette "opération exceptionnelle" ne seraient pas euthanasiés . "Ils seront restitués à leurs propriétaires et pour les autres, ils seront soignés, identifiés et stérilisés pour être ensuite confiés aux associations en vue de leur adoption", se targuait le Territoire de la Côte Ouest.Facile sur le papier, mais plus compliqué en pratique, les associations de l'île étant déjà confrontées à des problématiques d'accueil. Ainsi, ce vendredi, l'association Zoom lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux afin de trouver des familles d'accueil aux 27 chiens (deux ayant déjà été récupérés par une association) avant le 12 mai. Il s'agit d'héberger l'animal le temps qu'il trouve un foyer d'adoption (tous les frais, nourriture et soins, sont généralement pris en charge par les associations.)