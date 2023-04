La grande Une Opération escargot des tracteurs de la FDSEA et des JA entre Saint-Benoit et Saint-Denis

Les deux syndicats agricoles se mobilisent ce mercredi contre le retrait de certaines molécules d’herbicide.

Par NP - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 07:10

La FDSEA et les JA ont lancé un appel au monde agricole pour une manifestation dès 7H30 devant l’usine de Beaufonds à Saint-Benoit.



En opération escargot, les tracteurs se rendent vers la DAAF de Saint-Denis.



Les agriculteurs entendent s’opposer au retrait de certaines molécules utilisées dans des herbicides, affirmant que ce retrait "va impacter fortement la campagne sucrière 2024".