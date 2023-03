A la Une . Opération escargot dans le Sud, blocage du port : La manifestation continue jeudi

L'intersyndicale a de nouveau rassemblé plusieurs milliers de personnes entre Saint-Denis et Saint-Pierre mercredi. De nouvelles manifestations sont prévues jeudi pendant que le projet de réforme des retraites sera soumis au vote. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 13:34











Un premier durcissement de la mobilisation est attendu avec l'organisation d'une opération escargot dans le Sud. Les dockers vont reprendre leur blocage du Grand Port maritime aussi ce jeudi.



L'intersyndicale appelle les manifestants à se rassembler à 17 heures devant la préfecture ce jeudi, en même temps que les autres syndicats partout en France au moment où les débats sur la réforme des retraites aura lieu dans les chambres parlementaires.



Les responsables syndicaux indiquent déjà qu'un passage en force du projet du gouvernement mettrait le feu aux poudres et que des actions plus fortes seront alors organisées. L'intersyndicale se félicite d'une nouvelle démonstration de force dans les rues de La Réunion. Alors que les syndicats assurent avoir rassemblé plus de 2.000 personnes rien qu'à Saint-Denis, la préfecture a en compté moins de 1.500 sur toute l'île. Une délégation a été reçue en préfecture et les syndicalistes ont pu exprimer leur détermination à continuer le mouvement de grogne dans les prochains et notamment demain.Un premier durcissement de la mobilisation est attendu avec l'organisation d'une opération escargot dans le Sud. Les dockers vont reprendre leur blocage du Grand Port maritime aussi ce jeudi.L'intersyndicale appelle les manifestants à se rassembler à 17 heures devant la préfecture ce jeudi, en même temps que les autres syndicats partout en France au moment où les débats sur la réforme des retraites aura lieu dans les chambres parlementaires.Les responsables syndicaux indiquent déjà qu'un passage en force du projet du gouvernement mettrait le feu aux poudres et que des actions plus fortes seront alors organisées.