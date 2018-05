Opération escargot annoncée entre l'Est et Saint-Denis

Aux traditionnels embouteillages qui bouchonnent la quatre voies de l'Est en direction du chef-lieu chaque matin, il faudra ce mardi composer avec la grève de la fonction publique hospitalière.



Le syndicat FO du Groupement hospitalier Est Réunion prévoit en effet de rejoindre la manifestation du 22 mai - dont le rassemblement est prévu au Petit marché de Saint-Denis - en organisant une opération escargot au départ du GHER de Saint-Benoît.



Le rendez-vous entre manifestants est donné à 7h sur le parking du GHER pour une arrivée prévue à Saint-Denis vers 9h. Les hospitaliers de l'antenne de Saint-André et de Sainte-Suzanne rejoindront le cortège en chemin.



Automobilistes, vous l'avez compris, si vous pouvez différer votre départ de l'Est vers le chef-lieu ce mardi matin, pensez-y.