Opération désensablement des embouchures de ravines à Saint-Leu

Nature des travaux

Ces travaux consistent à déplacer plusieurs centaines de m3 de sable pour permettre le bon écoulement des eaux de la ravine à la mer.Le sable récupéré viendra alimenter la plage du Four à Chaux au niveau du Skate Park.Du 6 au 17 février, des camions déplaceront le sable jusqu’au Four à Chaux. L’impact sur la circulation sera faible et aucune dégradation de la qualité de l’eau n’est envisagée pendant les travaux. Quelques places de stationnement seront mobilisées pendant la durée des travaux également.Les travaux devraient se poursuivre ensuite sur l’exutoire de la Ravine La Fontaine situé à l’entrée Nord de la Ville.Le TCO s’excuse pour les éventuels désagréments occasionnés.