Opération déminage pour Annick Girardin avant la venue de Macron à La Réunion

Sept mois après sa dernière visite, Annick Girardin est de retour à La Réunion. La ministre des Outre-Mer est arrivée ce jeudi matin à 8H30.Une visite qui précède la venue en octobre du Président de la République Emmanuel Macron, mais aussi pour s'assurer du suivi des engagements pris par la ministre des Outre-mer lors de ses précédents déplacements. Lors de sa dernière visite en mars , Annick Girardin était venue suivre, sur le terrain, les engagements pris lors de la crise des gilets jaunes fin 2018. À cette époque, la locataire de la rue Oudinot avait effectué un tour de l'île sur trois jours, allant à la rencontre de gilets jaunes en sous-préfecture, à la préfecture, mais aussi sur des barrages.De ces rencontres et de ces centaines d'échanges improvisés, la ministre avait formulé une série de mesures ( "Rien ne sera plus comme avant" ) et promis de revenir constater la mise en oeuvre de ces dernières au bout de trois mois.Mais lors de son retour en mars dernier, seules 10 mesures sur les 26 annoncées par la ministre avaient réellement été concrétisées , selon le point complet réalisé par le Journal de l'Ile du 9 mars 2019. Annick Girardin avait alors reconnu "les difficultés à mettre des choses en place".Reste à voir si après cette nouvelle visite ministérielle, de nouvelles mesures vont prendre forme.