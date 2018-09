La grande Une Opération délicate pour redresser le majestueux banian de l'Anse des Cascades





"Conscients des enjeux touristiques de ce lieu fortement fréquenté, l'ONF et l'ensemble de ses partenaires mettent tout en œuvre, afin que l'accès soit rendu dans les meilleurs délais aux visiteurs". Couché par des rafales de vent impressionnantes de la tempête Fakir en avril dernier , le majestueux banian de l'Anse des Cascades sera redressé ce jeudi. L' opération sera menée par l'ONF qui est en charge du site. Une opération "inédite" , "symbolique, technique et spectaculaire", précise l'Office National des Forêts. En effet, l'arbre d'environ 40m de haut se situe entre le restaurant et un cours d'eau.Le site touristique très fréquenté du littoral de Sainte-Rose avait été particulièrement touché par le passage de Fakir le 24 avril dernier. De nombreux arbres avaient été déracinés, couchés sur le sol. Le site devenu dangereux est interdit d'accès durant les travaux."Conscients des enjeux touristiques de ce lieu fortement fréquenté, l'ONF et l'ensemble de ses partenaires mettent tout en œuvre, afin que l'accès soit rendu dans les meilleurs délais aux visiteurs".