Opération de réhabilitation de la savane du Cap La Houssaye

Le Conservatoire du littoral mène depuis 20 ans différentes actions visant à la protection du site du Cap La Houssaye afin de préserver ce paysage exceptionnel de savane, plus grand espace restant des côtes ouest et sud où la végétation herbacée est dominante. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 13:01 | Lu 182 fois

Un de ces projets consiste, sur une superficie de 27 hectares, à réhabiliter les habitats dégradés de savane à Hétéropogon, par lutte mécanique et intervention manuelle sur les espèces exotiques envahissantes. En effet, celles-ci, notamment le Leucaena leucocephala dit « mosa » ou « cassi », se développent depuis plusieurs années sur le site et empiètent fortement sur la savane.



Cette intervention a démarré courant septembre et doit permettre de freiner la progression de ces espèces ligneuses qui colonisent la savane, pour reconquérir le paysage emblématique du Cap La Houssaye. Elle se poursuivra jusque fin 2022.



Tout au long de ce projet, un suivi phytosociologique sera réalisé par des experts écologues afin de confirmer l’efficacité des opérations entreprises, d’améliorer les connaissances en terme de recolonisation après intervention, et enfin de guider les opérations à venir.



Ce projet est complémentaire de l’opération menée par le Conservatoire du Littoral depuis 2017 de restauration et de maintien des pratiques pastorales (pâturage et brûlage dirigé) pour l’entretien du milieu herbacé et la gestion de l’expansion des espèces arbustives envahissantes.



Le Conservatoire du Littoral est un établissement public national indépendant chargé d’acquérir des espaces naturels dans les communes littorales pour en conforter la vocation naturelle. Conformément à la loi, après acquisition, ces espaces sont confiés à la gestion d’une collectivité ou d‘une association selon des principes qui concilient amélioration de la qualité des milieux naturels et accueil du public.



A La Réunion, le Conservatoire est déjà intervenu sur près de 1900 ha, dont plus de la moitié sont gérés par le Conseil général, la CIVIS ou le TCO, sur des sites tels que La Grande Chaloupe, Bois Blanc, Pointe de Trois-Bassins, Pointe au Sel, Le Souffleur, l’Etang du Gol, Grande-Anse ou encore Anse des Cascades.