Opération de ramassage de déchets ce dimanche dans l'Ouest

Ce dimanche 16 avril prochain, l’association « Projet Rescue Ocean » organise une opération de ramassage de déchets en milieu marin et sur les plages des Brisants et des Roches Noires, dans le cadre d’un projet éco-responsable. Cette initiative a pour objectif de vous sensibiliser à l’impact de la pollution marine et des déchets sur les océans, et vous encourager à adopter des comportements éco-responsables au quotidien.